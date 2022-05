Nesmíme Ivana Fedorova fotit tak, aby bylo zřejmé, kde přesně nám poskytl rozhovor. Je pouze přípustné prozradit, že jsme za ním jeli do Záporoží na východě Ukrajiny asi 170 kilometrů od Melitopolu. Města okupovaného ruskou armádou. Ivan Fedorov je jeho starostou, kterého okupanti unesli.

Kdybych utekl, položili by se na lopatky i všichni ostatní, říká starosta, jehož unesla ruská armáda

Na co jsme se mimo jiné ptali: Jak se cítí člověk s pytlem na hlavě pod hlavněmi ruských samopalů

Co bude starosta okupovaného Melitopolu dělat, až se do něj vrátí

Proč nemají Ukrajinci rádi Angelu Merkelovou

„9. května zůstaňte doma! Na 9. května Rusové připravují provokace, ze kterých obviní ozbrojené síly Ukrajiny,“ vzkazuje Fedorov spoluobčanům přes sociální sítě. Tedy těm, kteří zůstali v Melitopolu.

I když on sám tam jet nemůže, cítí se být stále starostou.

Cítil se jím prý být i ve chvíli, kdy měl na hlavě pytel, ruce spoutané a kolem sebe ruské vojáky. Sedm hodin ho vozili v autě, aby mu pak řekli, že výměna za jejich zajatce se nekoná, protože „ukrajinská strana tě nechce“.

Měl jste strach, když vás Rusové 11. března zajali a vy jste netušil, co s vámi udělají?

Měl jsem velký strach. Šest dnů mě drželi v melitopolské vazební věznici. Když jsem večer ulehal na pryčnu, tak jsem opravdu přemýšlel o nejhorším. Pochyboval jsem, že se probudím. Zda přežiju další noc.

Jakmile se otevřely dveře do cely, říkal jsem si, s čím přicházejí? Co mi chtějí udělat? To víte, že jsem se moc bál…

Co byla první slova, která vám Rusové řekli, když pro vás přišli?

Že mě zatýkají, protože financuji Pravý sektor (pravicová nacionalistická strana založená v roce 2014, pozn. red.).

Dokonce mi přečetli příkaz prokurátora té jejich DLR (tzv. Doněcká lidová republika je název, který separatisté a Rusové používají k označení útvarů území na východě Ukrajiny kontrolovaných ruskými vojáky a proruskými rebely, pozn. red.), že prý na mě vydal zatykač. A že mě okamžitě mají přivézt do Doněcka. Od roku 2014 mám prý jakousi dohodu s Pravým sektorem o finančních příspěvcích.

Вчера рашисты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, сегодня граждане оккупированного города вышли на митинг pic.twitter.com/TcCZOAXUUG — Грани.Ру (@GraniTweet) March 12, 2022

„Včera rašisti zajali starostu Melitopolu Ivana Fedorova, dnes obyvatelé okupovaného města vyšli na mítink.“ Ruští vojáci odvádějí starostu. Zdroj: GraniTweet, Twitter

Všechno to tedy vypadalo jako připravená akce, posvěcená „oficiálně“ a podle práva?

Nejsem si jistý, že nějaký prokurátor doopravdy něco vydal.

Co jste jim na to řekl?

Že to je blbost.

A oni?

„Tak blbost, říkáš… Možná. Ale teď