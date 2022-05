Meda se nezdržovala sebelítostí ani smutkem. Život ji ale nebolel o to míň, říká herečka Beretová

„Bojím se to říct, aby to neznělo necitlivě… Ale když jsem se dozvěděla, že Meda zemřela, cítila jsem obrovský klid. Zapálila jsem svíčku a myslela jsem na ni celý den,“ říká herečka Pavla Beretová, která Medu Mládkovou hraje na Letní scéně Musea Kampa. „Byla to silná a šarmantní dáma, která ani ve svém tvrdém boji neztrácela ženskost.“

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Co měla Meda Mládková společného s malířem Kupkou.

Čím se nikdy nechtěla zdržovat.

Proč se Meda rozhodla vyprávět svůj příběh.

Jak důležité pro ni byly šaty a šperky.

Kdy se herečka setkala se svojí „postavou“.

Setkala jste se s paní Medou?

Ano. Krátce. Po „své“ premiéře v roli Medy. Byl to ale krásný moment. Přišla jsem za ní s tou velkou kytkou po děkovačce, ještě jsem byla v kostýmu. Paní Meda na mě koukala a řekla: „Vy jste tak krásná, opravdu krásná.“ Myslím, že ve mně v těch krásných šatech viděla trochu sama sebe… Ale pro mě byla krásná ona.

Co vás nejvíc oslovovalo, co se vás nejvíc dotýkalo, když jste Medu pro stejnojmenné představení studovala jako svoji postavu, když jste ji do sebe potřebovala „nasát“?

Mně to dalo hrozně moc. Už do zkoušení jsem vstupovala s vědomím, že se tou silnou a šarmantní dámou, která neztrácí ve svém někdy i tvrdém boji ženskost, chci nechat ovlivnit. A stalo se. Ovlivnila mě do hloubky. V tom, co znamená jít za svým, nevzdávat se. Bojovat. Ale přitom neztrácet ženskost.

Je pro mě zprávou, že když víte, co chcete, když vám dává smysl za tím jít, můžete být absolutně neústupná a tvrdá. Bez