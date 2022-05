Pointa N: Evakuace z Azovstalu jako naděje, symbol neexistujících loučení i smrti pro ty, kdo zůstali

Zpod Azovstalu se povedlo evakuovat přes 150 lidí, další stovky tam ale nejspíš zemřou. Ruská propaganda nově Ukrajinu obviňuje z užívání černé magie. Bylo by to skoro směšné, kdyby kvůli podobným nesmyslům neumírali další a další lidé na obou stranách. Ve světle války se dění v Česku může zdát malicherné, přesto si i to zaslouží pozornost – ať už jde o Pražský hrad, nebo o nečekané zájmy ministerstva spravedlnosti.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Dominika Píhová.

Válka a její nesmysly

V uplynulém týdnu jsem žila bez mobilu – bez připojení k internetu, neustálé kontroly zpravodajských serverů, aktualizací z fronty i zpráv od kolegů, kteří situaci na Ukrajině pokrývají. Válka se na malý okamžik zdála o něco vzdálenější, někdy i o něco míň paralyzující.

Ani na chvilku jsem ale nedokázala přestat myslet na to, co se děje v Mariupolu – jestli už lidé, co týdny strádali v bunkrech pod ocelárnami Azovstal, spatřili světlo světa. Jestli město ještě odolává. Po týdnu informační prázdnoty jsem si oddechla, že se nejčernější scénáře nenaplnily a začala evakuace.

Do Záporoží dorazil konvoj se 156 lidmi, kteří se pod ocelárnami skrývali. U jejich příjezdu byli i reportéři Deníku N, kteří popsali nejen první dojmy, ale i komplikovanou cestu, kterou museli lidé utíkající z okolí Mariupolu absolvovat. Hořkosladké čtení o dojemných setkáních a neexistujících rozloučeních. Jak napsala kolegyně Petra Procházková: „Celé to nadšení kalí jen to, že nejsou všichni – stovky lidí, i těžce zraněných vojáků, tam asi umřou. A nic proti tomu nemůžeme udělat.“

A co v jiných částech země? Na sever od přístavního města se ruské jednotky snaží zřejmě prorazit ukrajinskou obranu u města Izjum, kam se přesunulo 22 taktických praporních uskupení. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany s tím, že se Rusko pokusí ovládnout Kramatorsk a Severodoněck.

Na západě Ukrajiny nedaleko Lvova zase ruské rakety zasáhly