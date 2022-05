Otěže skupiny PPF přebírá Jiří Šmejc. Na klíčovou pozici nastupuje i miliardář Křetínský

Ve vedení české investiční skupiny PPF dochází k významným změnám. Po roce od tragické smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera opouští post generálního ředitele Ladislav Bartoníček, kterého nahradí Jiří Šmejc. Ten patřil mezi Kellnerovy významné obchodní partnery. Do oficiálních struktur firmy se dostal také miliardář Daniel Křetínský.

Změny společnost oznámila v tiskové zprávě, k výměně generálního ředitele by mělo oficiálně dojít v polovině června. Bartoníček, jeden z minoritních akcionářů skupiny a dlouholetý manažer PPF, ve skupině podle tiskové zprávy zůstává. Bude součástí nově vzniklého poradního výboru rodiny Kellnerových.

„Láďa odvádí za celé dlouhé roky v PPF fantastickou práci. Zejména musím ocenit jeho přínos v období po smrti mého manžela, kdy jsme současně čelili této ztrátě i mimořádné nepříznivé makroekonomické situaci,“ napsala v tiskové zprávě k Bartoníčkově konci v čele PPF Renáta Kellnerová, která skupinu formálně vlastní.

V novém poradním výboru rodiny, který má úzce spolupracovat s Kellnerovými pozůstalými, zasedne také nový generální ředitel Jiří Šmejc, dalším členem pak bude Daniel Křetínský.

Je to poprvé, co se Křetínského jméno objevuje ve strukturách PPF. V nedávné minulosti patřil mezi Kellnerovy obchodní partnery, společně ovládali (spolu s Jakubem Havrlantem z Rockaway) například internetový obchod Mall, jehož provoz se společně snažili zefektivnit a dostat do černých čísel. Koncern loni nakonec koupila polská skupina Allegro.

Shakespearovská tragédie

Křetínského s Kellnerem nicméně pojily a zároveň rozdělovaly