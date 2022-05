Uniklá data z Dubaje: nemovitosti tam mají Rittig i Kočka

Dokumenty uniklé z oblíbené dovolenkové destinace Dubaje odhalují, že oáza uprostřed pouště nabízí i jiné výhody než celoročně teplé počasí a moře. Díky laxnímu přístupu k udělování trvalého pobytu a regulacím postaveným na pouze nejnutnějších otázkách se emirát stal místem, kam do nemovitostí tečou peníze zkorumpovaných stíhaných podnikatelů nebo ruských politiků vystavených sankcím. V datech se objevila i známá česká jména, jako je kontroverzní podnikatel Ivo Rittig, neméně proslulý Jan Kočka či bývalý místopředseda ODS Libor Novák.

Dubaj je zajisté působivým a přitažlivým místem – impozantní stavby, život v luxusu a prosluněné pláže. Emirát u břehů Perského zálivu je navíc vyhlášeným finančním centrem, kde si za peníze lze skutečně koupit téměř vše.

Jenže lesk a luxus mají i svou stinnou stránku. Dubaj patří mezi pochybné daňové ráje s reputací jednoho z nejoblíbenějších, kde je možné skrýt špinavé peníze a také je efektivně vyprat, což se často děje právě přes nákup nemovitostí.

Text, který právě čtete, vám přinášíme díky partnerství s novináři z Investigace.cz.

Nadnárodní novinářská síť OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a její partnerská média nyní získaly přístup k datům uniklým z dubajského rejstříku nemovitostí, jež odhalují, jaké množství peněz do tamních vil a apartmánů cizinci investovali. Data obsahují informace o 800 tisících nemovitostí, jež vlastní 274 tisíc osob a společností, často skořápkových s neznámými majiteli z celého světa. Celkem tyto entity investovaly do dubajských nemovitostí více než 145 miliard dolarů (v přepočtu přes tři biliony korun).

Dubajská data

Dubaj eviduje tři miliony rezidentů, ale jen půl milionu z nich jsou místní, zbytek tvoří cizinci. Bydliště v Dubaji lze totiž získat poměrně snadno, stačí tam založit firmu nebo investovat alespoň 460 tisíc korun do již existující společnosti.

Nově uniklá data jsou vůbec prvním vhledem do dubajské reality a do toho, jací lidé si nemovitosti v emirátu kupují. Mnozí z nich jsou tamními rezidenty nebo se jedná o zcela běžné investory. Nechybí však mezi nimi ani osoby, jež čelí trestnímu stíhání, nebo byly dokonce odsouzeny či na ně jsou uvaleny mezinárodní sankce. Někteří majitelé nemovitostí jsou naopak známí politici nebo veřejně činné osoby, které majetky neuvedly v majetkových přiznáních, případně nákup dubajských apartmánů a vil jaksi nekoresponduje s jejich příjmy.

Mezi osobami, jež vlastní nemovitosti v Dubaji, je více než sto vlivných Rusů, ať už politiků, veřejně činných osob, nebo podnikatelů napojených na Vladimira Putina, či desítka Evropanů namočených do praní špinavých peněz a do korupce. Data také odhalila několik evropských veřejných činitelů a zákonodárců, kteří byli obviněni z benevolentního nakládání s veřejnými penězi a své dubajské majetky „zapomněli“ přiznat.

Češi rádi bydlí na palmě

Z Čechů se v uniklých datech objevil například podnikatel a lobbista Ivo Rittig. S jeho osobou se pojí několik korupčních kauz a vyšetřován byl i kvůli machinacím s veřejnými zakázkami. Rittig má spolu se svou ženou v emirátu