Vývoj bojů: Válka se přiblížila. Jak, čím a proč útočili Rusové u slovenských hranic

U Charkova se Ukrajinci tlačí směrem k silnici, po které Rusové zásobují armádu u Izjumu.

Jaké zbraně Rusové použili tak blízko slovenských hranic?

Mapa dne – jaké je rozmístění ruské a ukrajinské armády na Donbase a co to vypovídá o ruských plánech.

Videa dne – ukrajinský dron a ukrajinské dělostřelectvo si pohrávaly s ruskými pěšáky; boje v Mariupolu a detailní pohled na bombardování Azovstalu; jak ze vzduchu vypadá ukrajinské opevnění a jeho bombardování; obrovský požár po zničení velké zásobovací kolony ruské armády.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 3. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Co nového u Charkova a Lymanu na mapách

Z Charkovské oblasti přicházejí nadějné zprávy o úspěšných ukrajinských protiútocích. Na konečné zhodnocení je třeba si ale počkat. Přiložená mapa zobrazuje směr ukrajinského útoku. Případný úspěch by měl dva efekty. Zaprvé, Charkov by se mohl ocitnout mimo dostřel ruského dělostřelectva. Zadruhé, Ukrajinci by mohli přerušit cestu z Vovčanska na Kupjansk, po které přichází z Ruska část zásob do Izjumské oblasti.

Updates: 🇺🇦 carried out an offensive in the direction of Staryi Slativ. The extent of territory recaptured isn’t yet clear. pic.twitter.com/vHKOWJrKhu — Ukraine War Map (@War_Mapper) May 3, 2022

U Lymanu je situace podobná jako o den dřív. Rusové na něj útočí z východu. Pokud by se jim podařilo spojit tuto oblast s Popasnou, hrozilo by obklíčení Ukrajinců v celé oblasti Severodoněcka. Rusové však u Popasné stojí.

🇷🇺 entered the outskirts of Lyman from the East.

🇷🇺 have taken control of Yampil’ and have continued south towards the Siverskyi Donets river. pic.twitter.com/hHPcudyaJS — Ukraine War Map (@War_Mapper) May 3, 2022

Jak se válka přiblížila bezprostředně ke Slovensku

Rusové poprvé útočili v Zakarpatské oblasti, která přímo sousedí s územím Slovenska. Terčem bylo město Volovec a elektrická rozvodna napájející železniční trať, která jím prochází. Je součástí 266 km dlouhé trati Lvov–Čop a ta zase navazuje na slovenskou a maďarskou železniční síť. Útok na Volovec je součástí ruského tažení proti