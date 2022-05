Po zablokování ruských dezinformačních webů pomáhá Kremlu jeho verzi války na Ukrajině protlačit Čína

Komentář: Od počátku ruské agrese proti Ukrajině se debatuje o tom, zda a do jaké míry se Peking staví po bok Kremlu v tomto největším válečném konfliktu v Evropě od roku 1945. Přestože se Čína v politické rovině a diplomacii snaží tvrdit, že je neutrální zemí, která nemá s touto válkou nic společného, realita její spolupráce s Ruskem svědčí o pravém opaku.

Hlubší pohled do útrob čínské a ruské dezinformační mašinerie v posledních měsících totiž jasně ukazuje na stále silnější propojení a koordinaci mezi Pekingem a Moskvou. To je dobře vidět nejen na soupeření se Spojenými státy, ale stále více také na sbližování geopolitického a hodnotového vidění světa, jak o tom ve společném prohlášení otevřeně hovořili ruský a čínský prezident 4. února u příležitosti olympijských her v Pekingu.

Ačkoli na začátku války zasáhla Evropská komise – a rovněž celá řada evropských členských států, včetně Česka – proti ruské propagandě související s válkou a zakázala její šíření prostřednictvím například Sputniku či RT (Russia Today), čínská propaganda se tomuto omezení vyhnula. A to přesto, že v mnoha případech šíří o konfliktu na Ukrajině velmi podobné narativy a přebírá ruskou rétoriku na dané téma či se jí velmi blíží.

Čechy vedený mezinárodní projekt China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE) zkoumal, jakým způsobem se Čína snaží ovlivnit diskurz v devíti členských státech NATO a EU, včetně Česka. Experti zjistili, že Česko je