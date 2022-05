Vláda žádá odklad embarga kvůli „úzkým“ trubkám. Kudy se dá do Česka poslat více ropy?

Evropská komise v šestém balíčku protiruských sankcí navrhla embargo na ropu z Ruska. S jejím dovozem by mohla sedmadvacítka podle návrhu skončit do konce roku. Na ruské ropě je Evropa méně závislá než na tamním plynu. Rusko by s embargem přišlo o velkou část odbytu a jeho ropa by nejspíš na dalších trzích výrazně zlevnila. Kremlu to může ztížit financování války na Ukrajině. Zatím není jasné, v jaké podobě se nakonec embargo schválí. Východní státy EU žádají výjimky, aby měly více času ruské dodávky nahradit.