Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 2. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Ukrajinské úspěchy u Charkova, problémy u Lymanu

Ukrajinské armádě se daří osvobodit oblast kolem Charkova a odsunovat ruskou armádu k ruským hranicím. Podle dostupných zpráv již Rusové opustili město Starý Saltiv.

Updates: 🇺🇦 carried out an offensive in the direction of Staryi Slativ. The extent of territory recaptured isn’t yet clear. pic.twitter.com/vHKOWJrKhu — Ukraine War Map (@War_Mapper) May 3, 2022

Špatná situace zůstává u Lymanu ve směru na strategicky důležitý Slavjansk. Pokud zprávy nelžou, Rusové včera pronikli do města z východu a v ulicích se bojuje. Ukrajinci vyhodili do povětří poslední funkční most přes řeku Severskij Doněc. Zdá se, že jim zbývá jediná možnost, jak uniknout do bezpečí – cesta po hrázi.

🇷🇺 entered the outskirts of Lyman from the East.

🇷🇺 have taken control of Yampil’ and have continued south towards the Siverskyi Donets river. pic.twitter.com/hHPcudyaJS — Ukraine War Map (@War_Mapper) May 3, 2022

Lyman na poněkud amatérsky vypadající, ale podrobné mapě:

#Izyum Axis – #Russian troops have breached the defenses of #Lyman in the SE corner of the city and are now fighting street to street.#Ukrainian forces have been destroying bridges to slow the 🇷🇺 advance. 🇷🇺 fully captured #Yampil and has entered Stavky to the N of Lyman. pic.twitter.com/2PbkvOW871 — OSINT Aggregator (@AggregateOsint) May 2, 2022

Vrchní velitel přímo na frontě nesvědčí o odvaze, ale o chybném systému. Potvrdilo se, že Valerij Gerasimov, náčelník generálního štábu ruské armády, byl téměř jistě přímo na frontě u Izjumu (klíčové bojiště, na němž se Rusové snaží prorazit ke Slavjansku; s tím souvisí i boje u Lymanu). Myslí si to například americké ministerstvo obrany, které o jeho inspekci informovalo v pondělí večer našeho času. Stejného názoru je i slovenské ministerstvo obrany, podle kterého Gerasimov opustil místo bombardování ještě předtím, než k němu došlo. To je v rozporu se závěry včerejšího Vývoje bojů. Omlouvám se za špatný odhad.

Ve skutečnosti je účast nejvýše postaveného generála tak blízko ostrých bojů mimořádnou událostí, která nedává příliš smysl. U Gerasimova existují dvě možná vysvětlení, která se vzájemně doplňují. Jedno vypovídá o něm jako o osobě, druhé o