Česko dostane na plán obnovy dalších čtrnáct miliard. Rozebíráme, kde jsou dodatečné peníze potřeba nejvíce

Česko by mělo dostat až o čtrnáct miliard korun navíc v rámci Národního plánu obnovy, který má rozdělit unijní pomoc ekonomikám po pandemii. Do konce června by o tom měla rozhodnout Evropská komise. Mezitím by také mělo být jasné, zda vláda bude jednat s Bruselem o aktualizaci, nebo přímo o změně plánu. Popisujeme, co chtějí některá ministerstva a jak se dají peníze využít i na integraci ukrajinských uprchlíků.