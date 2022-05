Ukrajinská mizerie v nových filmech v českých kinech: lze padnout až na dno?

Po Olze vstupují do kin v krátké době další dva ukrajinské filmy. Nelze to přičíst ani tak okolnostem války na Ukrajině, plány českých distributorů jsou dlouhodobější, než aby válku braly v potaz. Nosoroh a 107 matek ale i tak velmi působivě, jakkoliv mimoděk, mají mnoho co říct i k aktuálním událostem.