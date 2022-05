Pointa N: Den, kdy překvapili papež i Babiš. Vůbec jsme se nekoordinovali, řekl expremiér o své vládě

Andrej Babiš to asi nemyslel tak, jak to vyznělo, ale vyznělo to, jak to vyznělo. A co dalšího přineslo první květnové úterý? Dvě úmrtí známých českých osobností, zprávu o hrozícím přelomovém verdiktu v USA a další ruské bomby na Ukrajinu.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Wirnitzer.



Válka na Ukrajině



Když píšu Pointu N, je mi celkem jedno, co jsou nejklikanější titulky a mediální pěna dne. Hlavní událost, dokud neutichnou děla, je válka na Ukrajině, v zemi, která začíná ani ne 275 kilometrů za našimi hranicemi. Lidé žijící takhle blízko (vzdušnou čarou je to asi jako z Plzně do Olomouce) se už přes dva měsíce každý den bojí, že je zabijí Rusové (zabili jich už desítky tisíc).

Konkrétně ti Rusové, kteří nyní krátce před výročím konce druhé světové války začali tvrdit, že největší antisemité jsou Židé (míněno ukrajinský prezident Zelenskyj). Kdyby ještě někomu nebylo jasné, co je ruská věrchuška zač – je to dream team, který přesně ví, že „za všechno můžou Židi“. Gratulujeme, to už tady v minulosti bylo.

Bude zajímavé