Přišlo k nám 300 tisíc lidí a většina žije v normálním ubytování. Z bytů pro uprchlíky bude sociální bydlení, říká Bartoš

Válka na Ukrajině s sebou kromě bezpečnostní hrozby do Česka přinesla také rostoucí ceny a především příchod stovek tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Podle předsedy Pirátů a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše Česká republika krizi zvládá dobře. Pokud obce nenajdou nebo neopraví dost bytů, přistoupí se ke stavbě montovaných domů. Bartoš si stojí i za jednorázovým pětitisícovým příspěvkem. „Asi by si pan bývalý premiér představoval, že ty peníze budeme rozsévat jako on, jenže on je rozséval na dluh. My hospodaříme tak, aby nám seděly příjmy a výdaje,“ říká Bartoš.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Co bude po válce s byty, které vznikly pro ukrajinské uprchlíky?

Jak vláda rozhodovala o pětitisícovém příspěvku pro rodiny s dětmi?

A jak si poradit s tím, že má Česko druhou nejhorší dostupnost bydlení v Evropě – vysoký poměr mezi cenami nemovitostí a příjmy.

Minulou středu jste nečekaně přišli s návrhem na pětitisícový příspěvek na dítě… Jak to vzniklo?

Napříč stranami koalice bylo představeno asi čtrnáct různých opatření, která můžeme dle potřebnosti zapnout v pomoci lidem zasaženým inflační krizí, v kombinaci se zvýšenými cenami energií.

Debatovali jsme o tom s Marianem Jurečkou a Olgou Richterovou a jedním z nejlepších řešení pro nás bylo navýšení čerpání rodičovské, ale i zvýšení celkového limitu.

Což se tam nakonec nedohodlo…

Ale máme to v programovém prohlášení vlády – že by měl vzniknout „automat“ na valorizační schémata, třeba rodičovské. Tak, jak je to u důchodů. Protože ty se budou automaticky valorizovat už podruhé v tomto roce.

Jak jste tedy ze zmíněných opatření vybírali?

Podle vhodnosti a přesnosti zacílení. Chtěli jsme skutečně pomoci rodinám s dětmi. Tomu odpovídá i kombinace věcí, kterou vláda zvolila – kde je i dynamické čerpání rodičovské a podpora dětských skupin.

A pak tam byla varianta přímé platby, přímého přispění (zmíněných 5000 korun, pozn. red.). Řešili jsme kritéria, za kterých by se to mělo dít – vrchní zastropování celkového příjmu domácnosti i limit. Nakonec padlo osmnáct let věku, i když jsou studenti na střední, kterým je třeba devatenáct. Snažili jsme se to zacílit tak, aby to mělo více pozitivních dopadů.

Není to jako příjem, takže se z toho nestrhávají daně, nebude ohroženo čerpání rodičovského příspěvku. Stejně tak to bude vyjmuto z exekucí, takže vám to exekutor nesebere.

Kdo s tím balíčkem tedy přišel? Jak to celé vzniklo?

Pod každým