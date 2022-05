Vývoj bojů: Ukrajinci zasáhli ruský štáb a zabili dalšího generála, ale Gerasimov to nebyl

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 1. května. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

V uplynulých třech dnech pokračovala ruská armáda v ofenzivě jen s omezenými úspěchy. V sobotu se poměrně intenzivně řešila hrozba obklíčení ukrajinských jednotek mezi městy Izjum a Lyman severně od řeky Severskij Doněc.

Ukazuje to tato mapa ze soboty:

🇺🇦 forces east of Izyum are at risk of encirclement. They are at risk of becoming trapped North of the Siverskyi Donets River.

🇷🇺 continues its efforts to secure Rubizhne and Popasna. pic.twitter.com/TDugC9qqHq

