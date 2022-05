Série výbuchů a požárů v Rusku v posledních dnech prakticky jistě není náhodná, ukrajinští představitelé ale spíš významně pomrkávají, než že by přiznávali, že to oni za incidenty stojí. Pro Kreml přicházejí v obtížné chvíli: operace v Donbasu z velké části uvázla krátce před 9. květnem, slaveným v Rusku jako Den vítězství.

Rusko hoří, ale proč? Rozebíráme, kde tušit sabotáž, kde neštěstí, kde útok a co to znamená

Dnem vítězství je 9. květen v Rusku proto, že berlínský podpis kapitulace nacistického Německa (který byl opakováním podpisu v Remeši, ovšem na Sověty ovládaném území) provázely průtahy. Podepsaná byla ve chvíli, kdy v Moskvě už bylo po půlnoci na 9. května.

O 77 let později Kreml opět tvrdí, že bojuje proti nacistům, což mimochodem „dokládá“ i snímky zelených paruk, počítačových her nebo tvrzeními o černé magii. Mezitím se na ruském území šíří incidenty, při nichž vybuchují či hoří různé, často vojenské objekty.

Nemusí přitom jít jen o to, co za incidenty mnozí vidí – tedy nepřiznané ukrajinské útoky. Možností je více a Ukrajinci dokážou přímo vojensky udeřit jen v poměrně malé hloubce ruského území. Klíčovou otázkou je, do