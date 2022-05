Chodorkovskij: Putin je příliš slabý na vyhlášení všeobecné mobilizace. Dodnes lituji, jak mě ošálil

Bývalý nejbohatší Rus a jeden z významných oligarchů Jelcinovy éry Michail Chodorkovskij tvrdí, že ruský prezident je v příliš slabém postavení na to, aby vyhlásil všeobecnou mobilizaci ve válce proti Ukrajině, přestože ho o to ruští generálové prý dennodenně žádají. Ruský prezident má podle něj obavy nasadit na ukrajinských frontách všechny dostupné vojenské síly především ze strachu před protesty, které by mohly v zemi nastat.