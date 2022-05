Přírodní věda si málokdy může dovolit říci, že je něco nemožné. Občas ale přece jen ano

Když chtěl francouzský filozof Auguste Comte roku 1835 poukázat na totální nemožnost, napsal, že nikdy nebudeme schopni zjistit teplotu či chemické složení hvězd. Nevěděl, že už o dvacet let dříve vynalezl Joseph von Fraunhofer v Mnichově spektroskop a pozoroval úzké temné čáry v rozloženém slunečním světle. Roku 1859 je vysvětlili Kirchhoff a Bunsen jako „podpisy“ chemických prvků, z nichž se skládá světelný zdroj, v tomto případě tedy Slunce. (Comte zemřel o dva roky dříve.) Optická spektroskopie je dnes jednou ze základních metod zjišťování složení čehokoli od roztoku neznámé látky po vzdálené galaxie.

Omyly slavných a úspěšných se vždy citují s velkou chutí. Comte měl smůlu, zvolil mimořádně nešťastný příklad. Není sám. Einstein ve třicátých letech řekl, že atomovou energii patrně nebude nikdy možné využít, lord Kelvin ještě roku 1895 prohlásil, že létající stroje těžší než vzduch jsou absurdní. Postupem času se vědci naučili dávat si na podobné výroky veliký pozor.

Přesto existují věci, které lze pokládat za prokazatelně nemožné – přinejmenším v tom smyslu, že vyvrácení takové nemožnosti by otřáslo úplnými základy přírodních věd, bylo by v rozporu se vším, co zatím víme a umíme ověřit.

Zde si ukážeme pět dobře prokázaných nemožností. Jsou základními vlastnostmi vesmíru, ohraničují náš svět, naši realitu. Tři z nich jsou velmi známé, dvě