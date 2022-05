Kadyrov si řeší mindráky z mládí. Rád ukazuje obrázky, bojovat na Ukrajinu nikdy nepojede, říká kritik čečenského režimu

Tumso Abdurachmanov je čečenský vloger a bojovník za lidská práva. Po konfliktu s příbuzným Ramzana Kadyrova republiku opustil a odjel nejprve do Gruzie, pak do Polska a nakonec do Švédska, kde dostal politický azyl a také tam těsně unikl pokusu o atentát. V rozhovoru s Deníkem N popisuje příčiny konfliktu s čečenským vůdcem nebo to, jak jsou obyvatelé Čečenska nuceni bojovat na Ukrajině. A také vysvětluje, čím se „kadyrovci“ liší od Čečenců a jak moc jsou Kadyrovovy bojové prapory nebezpečné.