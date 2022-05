Británie i Dánsko chtějí neúspěšné azylanty odvážet do Rwandy. Co je neplánovaný cíl migrantů zač?

Poté co Velká Británie překvapila uzavřením dohody se středoafrickým státem, že do něj bude posílat neúspěšné čekatele na udělení azylu, potvrdilo i Dánsko, že právě s rwandským režimem vyjednává o přesunu svých žadatelů do „země tisíce kopců“. Proč zrovna tam? A co tam uprchlíky čeká?