„Bůh trpěl a přikázal nám totéž.“ Jak se ruský patriarcha spojil s ďáblem

Ruská pravoslavná církev se po útoku na Ukrajinu neochvějně postavila na stranu Kremlu, protestních hlasů mezi kněžími zaznívá málo. Čím to je? V komentáři pro Deník N to vysvětluje Jekatěrina Kanakova ze zakázané ruské stanice Echo Moskvy.

Patriarcha Kirill mluví klidným, hypnotizujícím, ukolébávajícím hlasem, jako by vysílal poselství „jsem s tebou“. „Jsem s tebou, prezidente, jsem s tebou, armádo, a jsem s tebou, policie!“ Není s Bohem, je s ďáblem. Z toho lze vyvodit, že hlava Ruské pravoslavné církve v Boha nevěří. Jinak by církev musela udělat vše pro to, aby zastavila vraždění v sousední zemi. Tak jak to dělá například papež František, který káže mír a lásku. Místo toho Vladimir Gunďajev (patriarchovo civilní jméno) žehná ruským vojákům k jatkám.

Čtrnáctého března představený Ruské pravoslavné církve předal Augustovskou ikonu Matky Boží veliteli Národní gardy Viktoru Zolotovovi, aby její obraz inspiroval „mladé bojovníky Rosgvardije, kteří skládají přísahu a vydávají se na cestu obrany vlasti“. Stejní „bojovníci“ zabíjejí civilisty, ničí ukrajinská města a na demonstracích bijí své spoluobčany obušky. V Rusku je nebezpečnější narazit na rosgvardijce než na zločince.

Patriarcha Kirill je horší než ďábel. Proč? Protože nejenže podporuje válku na Ukrajině, ale při zpovědi