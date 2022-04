Financial Times: Nukleární stín dvacátého století se vrací

Že Vladimir Putin neváhá vyhrožovat nasazením jaderných zbraní, je v jistém ohledu dobré znamení: znamená to, že Rusko na Ukrajině nejspíš prohrává. Je to ale zároveň potenciálně katastrofální znamení. Pokud chtěl Putin Západ zastrašit, pak se mu to nepodařilo.

NATO stále zvyšuje objem dodávek na Ukrajinu. Otázka stojí takto: Co by Putin udělal, kdyby dospěl k názoru, že