Zabíjejí a drancují, ale liší se od běžných žoldnéřů. Na Ukrajině jsou zřejmě tisíce Putinových Vagnerovců

Gabidulin odešel bojovat do Sýrie a s odstupem času vyprávěl novinářům z britského Guardianu, že ruské vojenské úspěchy v zemi, kterou zničila občanská válka, jsou do značné míry zásluhou žoldnéřů, jako je on. V Rusku jim je ale – oficiálně – nikdo nepřiznává, protože vagnerovci – oficiálně – neexistují. V Rusku jsou soukromé vojenské skupiny zakázané.

Ve skutečnosti se západní vlády, analytici i investigativní novináři shodují, že tzv. Vagnerova skupina má přímé vazby na Kreml a jedná na příkaz ruské vlády.

Právě prosazování zahraničněpolitických cílů Kremlu je hlavním úkolem vagnerovců, žoldnéřů bojujících způsobem, který je dostal i na sankční seznam Evropské unie.

Proč si vybrali Vagnera?

Vagnerovci nedodržují pravidla, podle EU jsou násilní i vůči civilistům, drancují přírodní zdroje a porušují mezinárodní právo. Často za ně bojují bývalí vojáci a lidé, které láká slušný výdělek.

„Je to padesát na padesát. Většina lidí, kteří jdou bojovat za peníze, zemře. Ti, kdo bojují za své ideály, mají větší šanci přežít,“ řekl před šesti lety televizi Sky News jeden z bojovníků.

Bojovníci, kteří mluvili se zahraničními médii, zmiňovali výši žoldu