Pointa N: Jak si vláda, která kritizovala kupování voličů, zaplatila podporu „svých lidí“

Vláda Petra Fiala udělala to, co sama v opozici kritizovala – plošně zvýhodnila jednu skupinu obyvatel. Andrej Babiš obdaroval seniory, současný kabinet pošle „masaryka“ rodinám. A navzdory nesouhlasu odborníků říká, že jde o cílenou pomoc.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Prokop Vodrážka.

Cílená, tedy vlastně plošná pomoc

Vláda včera večer schválila pomoc rodinám s dětmi. Každá domácnost s příjmem do jednoho milionu korun za rok (jde o 90 procent všech domácností s dětmi) získá jednorázový příspěvek pět tisíc korun na každé dítě. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se podpora týká 2,1 milionu dětí do 18 let a rodiny by ji měly dostat nejpozději do konce srpna.

Podle předseda vlády Petra Fialy (ODS) se tyto „cílené“ příspěvky dostanou k těm, kteří pomoc „skutečně potřebují“ „Pomáháme těm, kteří si nemohou pomoci sami. Nenecháme nikoho padnout, ale plošná opatření nemají smysl,“ řekl po jednání vlády premiér. Jenže čím jiným než plošným opatřením tento krok nazvat?

Kriticky se k tomu vyjádřili také odborníci, které oslovil Deník N.

„Ve chvíli, kdy bychom měli pomáhat lidem, kteří jsou ohroženi, bych řekl, že