Je to plošné opatření. Vláda chce říct, že není asociální, míní politolog o příspěvku pět tisíc na dítě

Vláda Petra Fialy (ODS) se shodla na vyplacení jednorázového příspěvku pět tisíc korun na každé dítě pro domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun. Politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého říká, že je to relativně jednoduché a efektivní opatření, kterým dá vláda najevo, že není asociální. Rezonovat to naopak nemusí u voličů ANO. „Budou to brát tak, že se ODS populisticky podbízí lidem. Uvidí v tom jistou dávku účelovosti a pokrytectví,“ říká v rozhovoru pro Deník N.