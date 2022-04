Rusové na Ukrajině, kterou na konci února napadli, dosazují místní kolaboranty do vedení měst či oblastí, které alespoň částečně okupují. Tento týden jmenovali šéfem okupované Chersonské oblasti Volodymyra Salda, který má úzké vazby na Česko. Nedaleko Mladé Boleslavi spoluvlastní firmu a měl vazby na poradce někdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.

Rusové do čela okupované oblasti dosadili politika, který podniká v Česku. „Je to kolaborant, rozbil bych mu hubu,“ říká jeho společník

Saldo není v politice žádný nováček, mezi lety 2002 a 2012 byl starostou Chersonu, 300tisícového města na jihu Ukrajiny. Cherson je jediným oblastním městem, které Rusové po zahájení invaze na Ukrajinu obsadili. A nyní tam začali dosazovat i své lidi. Do čela celé oblasti, kterou však okupují jen zčásti, dosadili právě Salda. Pro politika, který byl spojený s režimem proruského prezidenta Viktora Janukovyče a do roku 2014 byl i poslancem, jde o návrat do vysokých pozic. Nyní na Ukrajině vedl marginální stranu, která nesla jeho jméno, tu však kvůli proruskému zaměření Ukrajina po začátku války zakázala.

Saldovy aktivity se však v minulosti nezaměřovaly jen na Ukrajinu, úzké vazby má i na Česko. V první polovině roku 2015 vstoupil do české společnosti Agriatis, která sídlí v malé obci Neveklovice nedaleko Mladé Boleslavi a vyrábí mimo jiné meditační bubny. Firmu většinově vlastní Volodymyr Erekhynskyi, který dlouhodobě žije v Česku. Ten však dává od Salda ruce pryč.

Popisuje, že se s politikem znal ještě z Ukrajiny. „Kdysi jsem měl v Chersonu pivovar a jeden závod a on byl starosta,“ popisuje. Když Saldo do firmy vstoupil, nedokázal si prý ani vyřídit potřebné doklady a od té doby s ním Erekhynskyi není v kontaktu. „Od té doby ho nemůžu dostat z firmy,“ vysvětluje neveklovický podnikatel.

„Snažím se ho z firmy