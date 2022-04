Válka mění Evropu, Česko si může během svého předsednictví napravit reputaci. V čem? A kde si naopak samo podrazilo židli?

Komentář Jiřího Pehe: Ruská agrese na Ukrajině zásadním způsobem ovlivní nadcházející české předsednictví v Radě Evropské unii. Bude to zásadní zkouška, protože Češi budou muset Unii nabídnout to, co nejlépe vystihuje anglické slovo „leadership“ – tedy schopnost EU v těžké době vést.