USA dávají Ukrajině tajné informace. Pomohly jí sestřelit ruské letadlo a chránit Zelenského

Americká rozvědka pomohla Ukrajině ochránit protivzdušnou obranu a zřejmě i sestřelit ruské letadlo s více než stovkou výsadkářů. V prvních dnech války tím Američané podpořili Ukrajince v odražení ruského útoku na klíčové letiště v Hostomelu nedaleko Kyjeva. Ukrajinské síly pak využívaly konkrétní souřadnice sdílené USA k vedení palby na ruské pozice a letadla.

Nebýt toho, Rusové by vpadli do oblasti za frontou, odkud by mohli rychle zaútočit na Kyjev. Byť Hostomel později dočasně ovládli, nezískali nad ním včas takovou kontrolu, aby mohli do místa dopravit potřebné množství zbraní.

„Od samého počátku jsme se silně přikláněli ke sdílení strategických i aktuálních zpravodajských informací s Ukrajinou,“ řekl