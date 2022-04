Výrobce Turboletu je zpět v českých rukách. Firma musí čelit ztrátě ruských zákazníků i západní konkurenci

Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries se vrátil do českých rukou. Společnost za blíže neurčenou částku koupila zbrojařská skupina Omnipol, kterou ovládá rodina miliardáře Richarda Hávy. Výrobce dopravního letadla L-410 se dostal do problémů kvůli válce na Ukrajině. Doposud měl ruské majitele a Rusko jako hlavní odbytiště. Na tento trh se ale firma nemůže vrátit, Omnipol ji tak přebírá v těžké situaci.

Český letoun se vyrábí od konce 60. let, za tu dobu se ho prodalo přes 1200 kusů. Takzvané turbolety (pojmenování vychází z turbovrtulového pohonu) mířily prakticky do celého světa, například do Afriky, Asie a především do států bývalého východního bloku, hlavně do Ruské federace.

Právě zaměření na ruský trh může nyní firmě způsobit problémy. Kvůli sankcím se firmě Rusko prakticky uzavřelo. Například v roce 2020 kunovická společnost vyrobila