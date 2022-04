Sousedé už si nemusí stěžovat na dupání. Soubor Demižón přežil covid a těší se na dobu hojnosti

I když jsou zrovna letní prázdniny nebo státní svátek, v pátek má folklorní soubor Demižón ze Strážnice zkoušku. Padesát dva týdnů v roce. Po dvou dietních pandemických letech se jeho členové těší na živá vystoupení, odkládanou cestu do Rumunska i na sebe navzájem.

Už před vchodem do haly se ozývá dupot sálových bot a tanečních piškotů. Je pátek, půl osmé večer a v Orlovně ve Strážnici právě začíná každotýdenní zkouška folklorního souboru Demižón. Její členové obíhají kolečka v tričkách, kraťasech a sukních, a tak na první pohled není patrné, že by měli mít co dočinění s lidovým uměním.

Po kratší rozcvičce bere tmavovlasý mladý muž v šedé mikině do rukou housle a cvičební sál se rozeznívá tóny písně Po tři dni jsem před muziků verboval. Jeden z chlapců vystupuje do popředí a začíná zpívat, po chvíli se k němu připojují další mužští členové souboru.

Kvůli koronaviru byla poslední dva roky jeho činnost omezená. Většinu času Demižón nemohl účinkovat na veřejnosti. „V podstatě se nevystupovalo, byly třeba dvě tři vystoupení za rok,“ říká vedoucí souboru Jiří Rybecký.

Některé folklorní akce organizátoři zrušili, jiné uspořádali hybridní formou. „Třeba Strážnické slavnosti se dělaly online, takže jsme vystupovali, ale ne před živým publikem,“ doplňuje Rybecký a instruuje tanečníky.

Demižón ale výrazně ovlivnila i skutečnost, že jeho členové nemohli za přísných protiepidemických opatření ani nacvičovat. „Rázem jsme se přestali potkávat, přestali jsme tancovat, takže jsme přes covid i hodně zakrněli a zlenivěli. Z těch dvou let se dohromady zkoušelo půl roku,“ líčí Amálie Berčíková, která soubor navštěvuje pátým rokem.

Folklorní soubor Demižón vznikl v roce 1999 a funguje pod Orelskou jednotou ve Strážnici. V současné době má dvacet členů. Soubor zakládal současný vedoucí Jiří Rybecký, spolu s ním ho vede Jana Vaďurová. Demižón je spolu s Žerotínem a Danajem jeden ze tří strážnických folklorních souborů, kromě písní a tanců ze Strážnicka jeho repertoár obohacují i některé ze Slovenska.

„Radši jsme se nechtěli scházet. Jsou tu členové v podstatě z celé jižní Moravy, spousta z nás jsou vysokoškolští studenti, tak abychom se vzájemně neohrožovali,“ dodává studentka Masarykovy univerzity v Brně.

Kvůli obavám o zdraví a snaze zachovat fungování souboru alespoň nějakou formou se v době přísných opatření členové Demižónu snažili nacvičovat online. „Zkoušeli jsme