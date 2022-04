Autoři posudku o plagiátorství nastupujícího šéfa ÚSTR: Jeho zvolení je políček snahám o kultivaci české vědy

Vedení se nakonec s Kudrnou v tichosti dohodlo, že věc nebude řešit, protože šlo o jedinou kapitolu ve dvanáct let staré publikaci. Do případu se před rokem vložili i členové Rady ÚSTR, která na ústav dohlíží. Kudrny se zastali a kauzu označili za účelovou. Nyní se téma znova dostává na stůl – historik totiž 1. května nastupuje do čela ústavu.

Odcházející vedení ústavu zveřejnilo na svém webu na žádost o informace od neznámého tazatele podrobné podklady z vyšetřování kauzy včetně zvukových nahrávek z bouřlivého jednání Rady ÚSTR. Detaily popisujeme zde.

Radní měli mnoho výhrad k tomu, že se vedení začalo před rokem a půl zabývat kapitolou z Kudrnovy knihy Bojovali a umírali v Indočíně: První vietnamská válka a Čechoslováci v Cizinecké legii na anonymní podnět, kritizovali i práci trojice vědců, kteří text analyzovali.

Jelikož všichni tři odborníci písemně odpověděli na dotazy Deníku N, přinášíme jejich vyjádření v souhrnné podobě.

Kdo se prací historika Kudrny zabýval: Jakub Končelík – bývalý děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je členem Katedry mediálních studií a Centra pro mediální studia (CEMES) Jiří Lach – historik a politolog, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde byl osm let (do roku 2018) děkanem Filozofické fakulty, poté působil tři roky jako prorektor pro rozvoj Libora Oates-Indruchová – zabývá se dějinami sociologie, pracuje v Sociologickém ústavu na Univerzitě Graz v Rakousku, od roku 2015 je též členkou Vědecké rady pro sociální vědy Rakouského fondu pro výzkum (FWF, protějšku české Grantové agentury ČR)

S posudkem přišla vaše pracovní skupina ustanovená ze členů Vědecké rady zhruba před rokem. Vedení ústavu se pak sešlo s docentem Kudrnou a vzhledem k tomu, že se pochybení objevilo jen v jedné, přehledové kapitole, dohodli se, že ho nečeká žádná sankce. Vy jste navrhovali například pracovní ponížení. Rada ÚSTR se přitom historika zastala a letos v březnu jej zvolila do čela ústavu. Jak hodnotíte, jak se celá věc vyvinula?

Jakub Končelík: O posouzení podezření na plagiátorství u vědecké práce jsem byl v uplynulých letech požádán různými institucemi v desítkách různých případů. Na základě své dosavadní zkušenosti soudím, že v případě podezření vázaného na docenta Kudrnu postupovalo vedení ÚSTR úplně normálně: vyžádalo si expertní stanovisko, s tím seznámilo docenta Kudrnu a vyžádalo si jeho stanovisko. Nevím úplně, jak by to mělo být jinak.

O dalším vývoji jsem informován pouze zprostředkovaně. Zaměstnavatelé s nálezy nakládají různě a zažil jsem všeliká řešení. Že se Rada ÚSTR na základě znalosti našich zjištění rozhodla zvolit docenta Kudrnu ředitelem ÚSTR, považuji za