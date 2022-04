Ruský spisovatel Viktor Jerofejev: Vám se zdá, že Rusko musí být Evropa. Ale proč?

Co se v rozhovoru mimo jiné dočtete: Proč většina Rusů přemýšlí jinak než Evropané?

Jakou chybu dělá Západ ve vztahu k Rusku?

Může Putin prohrát?

Před pár dny jste přijel z Moskvy. Jak to tam dnes vypadá?

Jako vždycky. Žádný rozdíl nevidím.

Na Ukrajině přece Moskva bombarduje, vraždí a znásilňuje.

A má to snad nějaký vliv na to, že přišlo jaro a lidé jsou proto spokojenější než v zimě? Na ulicích, v metru či v autobusech vůbec není vidět, že Moskva někde vede válku. Dny plynou stejně jako vloni nebo předloni. Auta jezdí jako dřív, jen se se na některých objevilo písmeno Z. Na stadionu v Lužnikách byla nějaká manifestace, hrstky nadšenců se procházejí, konají se dobře zorganizovaná masová shromáždění jako za Sovětů. Víc nic. Je duben, brzy přijde květen – a květen je krásný měsíc.

Co dnes Rusové cítí?

Odpovědět za zemi, která je geograficky největší na světě a má skoro 150 milionů obyvatel, je těžké. Nevím, co si myslí lidé v Chabarovsku nebo Jakutsku. Ale na televizi se dívají, takže se účastní každodenních bohoslužeb naší společné všeruské církve, poslouchají slovo boží a slovo boží je přece pravda. Nějaká bezvýznamná hrstka těm kázáním možná nevěří. Ale jak už jsem řekl, slunný, teplý květen je za rohem.

Mluvil jste o té válce v Moskvě?

Samozřejmě. Šel jsem k zubaři a dívkám na recepci jsem vyprávěl, že jsem se zrovna vrátil z Rigy. Byly zvědavé, ptaly se, jak tam je. Řekl jsem, že je tam plno ukrajinských vlajek, a ony znechuceně a vylekaně: „To je ale hrůza!“

Nedá se to těm dívkám na recepci nějak vysvětlit? Objasnit jim, že na světě jsou lidé a národy, které chtějí žít ve vlastní zemi, mluvit vlastním jazykem a nepotřebují dozor Moskvy, dokonce ani její sesterskou lásku?

Tak vy byste chtěl Rusům vysvětlit, že existují jiné země, jiné národy, že Rusko není alfa a omega a že ho třeba někdo nemusí potřebovat? Oni to přece vědí, ale nemyslí si to.

Rusové už roky cestují po světě, sluní se na tureckých, řeckých či egyptských plážích. Vědí, že existuje zahraničí, dokonce se jim to zamlouvá, protože se mohou pochlubit pobytem v Paříži a přivézt suvenýry.

Viktor Vladimirovič Jerofejev (narozen 1947 v Moskvě) je ruský spisovatel, syn sovětského diplomata Vladimira Ivanoviče Jerofejeva. Část dětství strávil s rodiči v Paříži.

Roku 1970 zakončil filologickou fakultu Moskevské státní univerzity. Známým se stal publikací eseje o markýzovi de Sade v časopise „Вопросы литературы“. V roce 1975 obhájil svou disertační práci s názvem Dostojevskij a francouzský existencialismus, která vyšla roku 1991 v USA. Roku 1979 byl vyloučen ze Svazu spisovatelů za působení v samizdatu v almanachu Metropol. Do roku 1988 nemohl být v SSSR publikován. Podle jeho povídky Život s idiotem napsal skladatel Alfred Schnittke operu, jejíž premiéra se konala roku 1992 v Amsterdamu. O rok později režisér Alexandr Rogožkin natočil podle téže předlohy film. Je členem Ruského Pen-centra a laureátem Ceny V. V. Nabokova roku 1992.

Zpracováno podle Wikipedia.cz

Ale zároveň v jejich očích platí ten druhý, důležitější „řád“. S Ruskem v čele. Vy byste chtěl, aby byl svět černobílý v tom smyslu, že v Oděse tráví Rus zahraniční dovolenou, zatímco v Kazani nebo Petrohradu je doma. Ne, takový svět pro Rusy neexistuje.

A i když je Rus v Řecku nebo Turecku, myslí si, že je lepší než Řekové a Turci. Ne jiný, ale lepší. V Paříži je lepší než Pařížané, v Americe než Američané. Poláci jsou ostatně taky takoví.

To jsou, ale bomby na nikoho neházejí.

Ani by mě nenapadlo to omlouvat nebo relativizovat. Bomby jsou ten zásadní, základní, skutečný rozdíl. Poláci to nedělají, Francouzi nebo Němci taky ne, i když těm se to dříve stávalo.

Kdy jste si začali myslet, že Rusko a Rusové jsou lepší?

Možná už za moskevského velkoknížete Ivana III., který zničil Novgorodskou republiku a postavil se tatarským chánům – i proto, že Tatary nepodpořil polský král Kazimír Jagellonský. V oněch časech, které rozhodně nebyly mírné, měl Ivan přídomek „krutý“, takže si můžeme snadno představit, jaký člověk to byl. Po něm přišli další a v patnáctém století se objevil narativ o třetím Římě, Moskvě coby centru opravdové víry a kultury.

Ve skutečnosti však pocházíme z říše Čingischána, ničitele jiných civilizací. Dobytý Bagdád, do té doby nejkrásnější město světa, nájezdníci opustili, když už nemohli snést smrad useknutých hlav navršených do mnohametrových pyramid. Vzešli jsme ze Zlaté hordy, asijské civilizace dobyvatelů a krvavých vrahů. Jinou státní tradici než despocii Rusko nemá. Nejdůležitější je milovat cara, poslouchat chána a pak, rabe, možná něco dostaneš.

Vezměte si naše slovo „dača“. Anglicky je to „country house“, prostě domek na venkově. Zato „dača“, sen každého Rusa, je odvozena od slovesa „dát“. Dobrý, poslušný otrok má šanci něco dostat. Dává státní moc, dává car, dávají funkcionáři. Rus se modlí, aby dostal, a žije proto, aby dostal. A když někdo dává, může taky brát.

Evropa si myslí, že existují pravidla, nějaké římské právo, zásady. To je známo od antiky, od počátků židovsko-křesťanské či středomořské civilizace, ať už ji nazveme jakkoli. U nás vládnou zvyky kočovníků Zlaté hordy. Když tatarské oddíly uhánějí stepí, život neznamená nic – ani vlastní, ani cizí.

Chanát, carství i komunismus skončily, ale duše hordy žije dál…

Asi jste nečetl moji knihu Encyklopedie ruské duše. Vyšla i polsky, proč bych se měl opakovat?

Četl jsem ji, ale myslím, že opakovat se má smysl jako varování.

Politická kultura v Rusku a ruská kultura vůbec je úplně jiná než ta vaše. My musíme milovat státní moc, protože ta se nikdy nemýlí.

Carové bývali zabíjeni.

Po zabitém carovi přišel další, stejně krutý.

Proto prosím vysvětlete, o co tady jde.

Pane Pawle, jste dospělý, roky se profesně pohybujete kolem politiky, a přesto nechápete, že Rusko a Rusové jsou úplně jiná civilizace. Přitom je pro vás zcela evidentní, že Čína nebo Japonsko se od Evropy také liší.

Evropané považují Rusko za evropsky civilizovanou zemi, v níž jen občas něco zaskřípe. Docela velký kus Ruska v Evropě leží, hudba, malířství či literatura jsou evropské. Ale Rusko nikdy Evropa nebylo, podobně jako britská Indie nebyla Anglie, ačkoli se tam mluví anglicky. Nikdo se tomu nediví, lidé jezdí do Indie okusit civilizaci odlišnou od evropské. V případě Ruska se vám ale zdá, že Evropa být musí. Proč?

Háček je v tom, že jsme bílí, nikoli tmaví jako Indové. A vy si kvůli tomu myslíte, že když jsme bílí a žijeme nedaleko, jsme Evropané. Už staletí vás mate kultura, kterou přijalo patnáct procent Rusů, která je skutečně vysoká a opravdu evropská. Těchto patnáct procent šlo s Evropou do postele. Ale zbytek Rusů je má za coury, ovšem užitečné, protože se jimi můžou chlubit, ukazovat je jako dokonalý výkvět civilizace. Když se potomek Zlaté hordy dostane do Evropy, potřebuje se někým zaštítit.

Když přede mnou dřív někdo mluvil o Rusech pohrdlivě coby divokém kmenu z tundry nebo pouště Gobi, rozčiloval jsem se. Po kyjevské revoluci důstojnosti mi můj známý, ukrajinský spisovatel Jurij Andruchovyč vyprávěl o Moskvě coby tolkienovském Mordoru, degenerovaném zadku světa, v němž se rolls-roycy prohánějí mezi mrakodrapy. Pobouřilo mě to.

A dnes se na Rusko zlobíte?

A jak.

Člověk, kterému za tragických okolností dojde, že se celá desetiletí mýlil, se cítí mizerně.

Kdysi v Číně si předseda Mao vymyslel, že je potřeba vyvraždit všechny prostitutky a všechny vrabce, že lid bude mít díky tomu lepší život a víc rýže. Zabil tedy všechny prostitutky a vrabce. Nezlepšilo se nic, spíš naopak. Ale Západ konstatoval, že to už je prostě taková kultura, která zabíjí děvky a ptáky.

Kulturní revoluce byla evidentně zločinná, ale po ulicích západních měst chodili mladí lidé zamilovaní do předsedy Maa, velmi hodní, naivní idealističtí pitomci. Seriózní politici o Maovi a maoistické Číně seriózně hovořili, hledali světlé stránky. Prostitutky ani vrabci nikoho netrápili. Musíte uznat, že člověk, a to i ten západní, je podivný tvor.

Jaký je tedy člověk? Vy to musíte vědět, když jste napsal knihu Dobrý Stalin, diagnózu diktatury na úrovni přátel, sousedů, rodiny.

Svou první esej jsem věnoval markýzovi de Sade a tak nějak se cítím jako jeho žák, přinejmenším tuhle lekci jsem si od něj odnesl. Člověk je sadista, ukrutník, dobytek. Francouzští encyklopedisté, kteří si mysleli, že by to mohlo být jinak, byli na omylu. Válka na Ukrajině, veškerá ta hrůza, kterou tam nájezdníci páchají, to jen potvrzuje.

Ale poslechněme si oba narativy. Rusové si myslí, že Ukrajince si koupil Západ, že jsou pomýlení, zmanipulovaní, že to je jakási temnota požírající jasný svět. Je to blábol, ale oni si to myslí a my víme, že myšlení vytváří skutečnost. Přesvědčení, že brání stranu dobra, je jejich realita. Západ, Poláci, Ukrajinci si ovšem také myslí, že brání pravdu. Střet dvou vylučujících se „světel“ se nazývá armageddon.

Rusko ale přece nemá pravdu.

A jaký vliv to má na apokalypsu?

Jak v tom případě můžeme Rusům, zejména těm čestným a spravedlivým, protiválečným demonstrantům z mnoha ruských měst, pomoct?

Nijak.

Jak se dnes tedy coby Rus cítíte?

Dnešní dění na Ukrajině, včetně toho, které se týká Rusů, je jednoduše sadismus. Jak někdo může poslat vojáky bez ochranných obleků do radioaktivní zamořené zóny?

Vaše knihy jsou přesto zpravidla o tom, jak lidé hledají alespoň ždibec dobra, drobeček, světélko v tunelu.

Myslím, že navzdory našim zkušenostem a pozorováním je v knihách dobra příliš mnoho a evropská civilizace je kvůli tomu naivní. Ruská už ne, protože kde je v Rusku dobro?

Dá se to ostatně vystopovat i zpětně. Kde bylo dobro v Německu během druhé světové války? Ale Němci taky prožili masakry během anglického a amerického bombardování Drážďan nebo ve městech dobytých Sověty. Války jsou bezduché a kruté, protože takoví jsou lidé.

V Dobrém Stalinovi vyprávíte o svém otci, tlumočníkovi strašlivého diktátora, sovětském diplomatovi a vysoce postaveném aparátčíkovi. Molotov, ten od paktu s Ribbentropem, chodíval k vám domů na návštěvu a houpal vás na kolenou. A především vzpomínáte na nejdůležitější rozhovor vašeho života, když jste se silně znelíbil režimu, který po vás požadoval sebekritiku, ale otec aparátčík vám vysvětlil: nenech se jimi zlomit, synu, protože pak budou u nás doma porobení dva. Takže vás nasměroval k dobru.

Můj otec v sobě našel sílu něco takového říct. Jenže naprostá většina otců takovou sílu neměla.

Je Putin kormidelník, který nás všechny vede do záhuby?

Žádným novým směrem nejdeme. Trčíme na místě, kde jsme vždycky byli, jsme a budeme. Můžeme si vypěstovat ruské samoděržaví, můžeme křížit západní hodnoty s populismem jako v Maďarsku, Trumpově Americe nebo v Polsku.

Je v nás dostatek hlouposti na to, abychom kazili a kazili. Vy to mixujete s demokracií. My mixujeme hloupost s totalitou.

Když NATO bombardovalo Miloševićovo Srbsko, aby zastavilo vraždění Albánců v Kosovu, setkal jsem se se srbským antropologem Ivanem Čolovićem. Na rozdíl od většiny svých spoluobčanů říkal, že Srbsko musí co nejrychleji prohrát, aby se Srbům mohla otevřít nějaká šance.

Tak se na svět dívají humanisté.

Takže čím dřív trefí Putina šlak, tím lépe pro Rusko.

Putin neprohraje, nemůže. Rusové v něj věří, propaganda z něj dělá superhrdinu, mača, Rusky jsou do něj zamilované.

A co to vůbec znamená „lépe“? Kdo může přijít po Putinovi? Kadyrov? Další chlápek z KGB?

Podle vás tedy existuje jen černý nebo ještě černější scénář, že ruská věc je prohraná od samého počátku existence Ruska?

Nemáme skutečné dějiny, jen podivnou, směšně příšernou pohádku plnou smyšlenek a fantazií. Role byly napsané už dávno, mění se jen herci. Ivan III., Ivan IV. Hrozný, Mikuláš I., který neměl moc rád Poláky, Alexandr III., Lenin a Stalin už tu byli. Teď je čas na Putinovo představení.

K tomu existuje stovky let neměnný statista čili národ, jenž čas od času přivede na svět hrstku pomatenců, kteří přemýšlí jako Evropané. Občas jich můžete napočítat dokonce i několik tisíc.

V kruté ruské pohádce hráli takoví velikáni jako Alexandr Gercen v devatenáctém století nebo Andrej Sacharov a Sergej Kovaljov ve dvacátém.

Nikdy jich nebylo moc. Snad všechny významnější jsem znal, od Josifa Brodského po Sacharova. Byli to lidé, kteří naivně věřili, že se u nás dá udělat humanistický převrat. A mnozí se jako Brodskij domnívali, že humanistický převrat je nutný, ale výhradně v ruském vydání, na moskevskou notu.

Brodskij nenáviděl Sověty, nesnášel Ukrajince, miloval impérium a Rusko.

Spíš miloval jen sám sebe a poezii.

Naše demokratická inteligence nechápala, v čem státní moc spočívá. Mysleli si, že když se komunismus zhroutil, podaří se v Rusku udělat nějaké reformy podobné těm polským či českým. Udělali ubohou imitaci, začala noční můra. Putin je trest za neschopnost našich demokratických mozků.

Plyne z toho závěr, že je čas zemřít. Nemá-li Rusko dějiny, nemá ani budoucnost.

Proč mluvíme jen o Rusku? Rusko přece není na světě samo. Čína ho podporuje. Indie a Írán jsou vstřícně neutrální. A najdou se i další státy a politici zahledění do Ruska.

Není to relativizace ruské viny, opakovat, že přece existují i jiné hrozné státy a společnosti?

Už po vypuknutí války jsem navštívil Paříž. Francie je zvláštní země, už neznámo jak dlouho si myslí, že Amerika a Rusko jsou stejné a že američtí prezidenti a ruští první tajemníci jsou v podstatě siamští bratři. A teď ještě ten Biden označuje Putina za zločince. Provokuje, brnká mu na nervy, takové věci se neříkají. Tato slova, poznamenal prezident Macron, jsou dráždivá a zbytečná. Francouzi tomu skutečně věří, a když takový postoj někdo nazve kretenismem, smrtelně se urazí.

Kdybych ale do Polska přijel autem s francouzskou SPZ, málokdo by si mě všímal, ačkoli Francie Rusku celé roky podlézala. Já jsem však přijel s ruskou poznávací značkou a hned mi nějaký pán před hotelem řekl, že být Rus je ostuda. Odpověděl jsem mu polsky, ale on to stejně nepochopil. To je jedna strana mince.

Druhá zase vypadá takhle: pro mnoho lidí vychovaných v západních demokraciích a svobodách je Che Guevara dodnes romantický hrdina. Přitom máme dost důkazů, abychom věděli, že byl vrah, osobně se dopouštěl krvavých zločinů. Kdysi jsem to někde řekl veřejně a vůbec se to nelíbilo. Z každého lumpa se dá udělat romantik. Hodně pomůže, když ten zločinec pochází ze vzdálené, nesrozumitelné, mytologizované země.

Z Putina budou taky dělat romantika?

Už dělají.

Co Putinovi přejete?

To je vynikající otázka. Nepřeju mu nic. Protože co mu mám přát? Aby se napil piva s novičokem a pomohl tak romantizovat Kreml?

Autor je polský spisovatel, novinář a reportér deníku Gazeta Wyborcza.

Z polského originálu přeložila Anna Šašková Plasová.