Prezidentská kancelář v uplynulých třech letech proplatila faktury za více než 36 milionů korun. Největší sumu vyfakturoval advokát Marek Nespala, který Hrad zastupuje v jeho kauzách. Další miliony například prezidentská kancelář proplatila cateringové firmě Vladimíra Dohnala, který dostal od prezidenta vyznamenání. Desítky tisíc putovaly také ústavnímu právníkovi Aleši Gerlochovi. Vyplývá to z dat, která Deníku N poskytla organizace Datlab.

Pohled do skrývaných hradních faktur: letenky pro Mynáře i miliony pro právníky

Když počátkem března Sněmovna schvalovala úpravy letošního rozpočtu, ponechala Hradu navržených 420 milionů, přestože někteří poslanci chtěli tuto sumu osekat.

Tento rozpočet zahrnuje kromě samotné Kanceláře prezidenta republiky také Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány a až do letoška značně rostl. Minulý rok dosáhl téměř 546 milionů, o rok dříve 654 milionů. Ale zatímco Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu musí své smlouvy zveřejňovat v registru smluv, Kancelář prezidenta republiky tuto povinnost nemá. Za co konkrétně utrácí, tak není možné ve veřejně dostupných dokumentech zjistit.

Nyní se Deníku N podařilo do části výdajů prezidentské kanceláře nahlédnout, a to díky datům společnosti Datlab. Ta získala ze Státní pokladny údaje o tom, kolik státní organizace proplatila na fakturách. Od začátku roku 2019 do konce minulého roku šlo o 36,2 milionu korun.

Přes osm milionů za právní služby

Největší sumu v uplynulých třech letech od hradní kanceláře inkasoval