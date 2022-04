Modro-žluto-zelená budoucnost Ukrajiny. Rozbombardovaná země může být i obrovskou příležitostí

Až utichnou výbuchy a poslední voják se vrátí na svou stranu hranice, budou muset Zelenskyj a spol. poničenou Ukrajinu znovu postavit. Pravděpodobně by ji ale měl chtít postavit do úplně jiné podoby než před válkou, a to do pragmaticky zelené. Green Deal se stává strategickou volbou pro zemi, která by mohla stavět z vlastních trosek.