Zambijský deník Zuzany Mukumayi Filipové: Afrika jako by stereotypy přitahovala. Jedním z nich je vzhled a oblékání. V médiích či dokumentárních filmech nejčastěji vidíme děti v otrhaných tričkách a kraťasech či ženy nosící tradiční barevné chitenge omotané kolem pasu. Je to ale skutečný obraz Afriky?

Proč Zambijec nevyrazí do ulic neupravený a špatně oblečený? Svým vzhledem vyjadřuje úctu sobě i vám

Zambie, stejně jako celá Afrika, je plná rozdílů a kontrastů. Ano, najdete tu děti i dospělé v roztrhaném oblečení, stejně tak ženy nosící pestrobarevné látky. Ale není to úplný obraz, jen jedna z mnoha tváří současné Zambie. Bylo by nepřesné vztahovat ji na celou zemi, zejména pak na velká města. Způsob oblékání a celková péče o vzhled byla jednou z věcí, která mě po příjezdu do Zambie překvapila.

Musím se přiznat, že