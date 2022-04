Silná konkurence jiných témat, pokles zájmu, neshody frakcí… Klima hnutí v nenormálních časech

Zejména v počátcích pandemie se neziskové organizace a hnutí snažily na omezení shromažďování reagovat inovací taktik, především online aktivismem nebo neotřelými happeningy, respektujícími v dané době platná omezení – jako například protestem formou „procházky“ nebo v rozestupech. Tato invence však měla své limity. Neformální setkávání je podhoubím pro mobilizaci hnutí a platí to i pro to klimatické. Omezení osobních styků bylo fatální hlavně pro nové nebo studentské skupiny, které staví na přímé akci a zakoušení aktivismu „na vlastní kůži“.

Vlna studentských klimatických stávek pomohla v roce 2019 dostat téma klimatu do popředí a aktivizovat v ulicích tisíce příznivců napříč regiony. To se změnilo takřka ze dne na den s propuknutím pandemie v březnu 2020. „Byla to první výrazná krize, jakou jsme jako hnutí zažili. Na dva tři týdny nás to uvrhlo do letargie a samozřejmě to znamenalo útlum aktivit na veřejnosti,“ říká Petr Doubravský, mluvčí české větve Fridays for Future (FFF). Podle něj se u nás příliš neujaly digitální stávky za klima, známé ze zahraničí, a navíc se na sociálních sítích potýkali s velkou konkurencí. „Přesunul se tam celý soukromý sektor, který investoval do reklamy velké množství peněz. S tím jsme jako hnutí nemohli soupeřit.“

Sčítání škod

Radikálnější část klimatického hnutí, česká odnož Extinction Rebellion (XR), se