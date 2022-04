„Došlo WhatsAppem“ nebo „nepravdivé informace“. Co se šířilo českým Facebookem v druhém měsíci války?

Analýza: Do čela nejsdílenějších příspěvků na českém Facebooku se v druhém měsíci války dostaly ty o údajné vládní rezignaci na pomoc chudnoucím Čechům. Kabinet se podle těchto statusů soustředil pouze na ukrajinské uprchlíky, kteří si prý strašlivé příběhy z válkou zasažené země přikrášlují. Vedle nich se do veřejného prostoru o situaci na Ukrajině šířily i dezinformace, a to i od volených politiků. Data nadto ukazují, že se opět daří populistům.