Neposuzujme dnešní válku jen podle naší historické zkušenosti s Kremlem. O co mu jde teď, poznali jeho postsovětští sousedé

Dnes u nás v táboru proti případné základně opět ožívají hlasy o mostu mezi Východem a Západem, o vlastní cestě a další iluze o možnostech originální české politiky ve světě, kde jen spolupráce a koordinovaný postup něco zmohou proti agresorovi. Jak ostatně ukazuje právě příklad Ukrajiny.

Jako by současná válka byla novinkou a nečekanou zkušeností s Putinovým režimem, který se právě vyšinul. Maximálně jako by šlo o nějaké ojedinělé pokračování ukrajinské situace z roku 2014, kdy Putin obsadil Krym. To vše je ale součástí mnohem delšího a pestřejšího příběhu, který má nepřekvapivě stereotypní scénář – Moskva proniká do cizích území skrze separatistické oblasti většinou s nacionální zástěrkou obrany etnických Rusů žijících mimo své původní hranice.

Rozumný důvod pro stát, chabý pro demokracii

Často nyní slýcháme konstatování, že rozpad Sovětského svazu