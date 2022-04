Punčák: cool češství a móda pro zoomery i pro mámy (a pro Helenu Vondráčkovou)

Jarda Praha je kolektiv sdružený kolem ateliéru módní tvorby pražské UMPRUMky. Představili se debutovou kolekcí Season 1 na přehlídce čerstvých módních talentů We are next na podzim 2019.

Ta zaujala především nadhledem a humorem, se kterým pracovali s odkazy vlastními Česku. Modelky defilovaly po mole se síťovkami plnými tukových rohlíků, s chlebíčky nebo elegantními přepravkami na pivo.

Popisky k modelům vtipně glosovaly českost – „Svatba s pivem“, „Dlouhá noc“, „Bábino dědictví“ – nebo si hrály s odkazy na současný módní svět – „Balencijarda“.

Ale Jarda Praha klame tělem (nebo spíš názvy). Výsledné modely, vyšperkované do detailů, sice s tradičními českými odkazy pracovaly, ale posouvaly je na úroveň trendy kousků, jaké byste v babiččině skříni na chatě nenašli. Od té doby se Jarda Praha dál snaží najít svůj klíč k tomu, jak propojovat české kořeny s čerstvými trendy.

Sametová teplákovka jako od Paris Hilton

Prohlížím si v ateliéru Jaroslava Vícha, jednoho z členů kolektivu,