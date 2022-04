Elon Musk, zakladatel a šéf společností Tesla a SpaceX, koupil sociální síť Twitter. Je to podivná odbočka od jeho základního byznysu. Přinášíme profil muže, který už léta vytváří převratné věci, jež jsou ovšem jen zlomkem toho, co slibuje.

Co skrývá maska Elona Muska: nejbohatší člověk na světě si právě koupil Twitter. Víme, co je vlastně zač?

„Tak si tu raketu postavme sami,“ řekl zničehonic Elon Musk svým společníkům. Letadlo právě nabralo výšku a v oddělení byznys třídy se konečně objevil vozík s nápoji. Všichni potřebovali zlepšit náladu. Vraceli se z Moskvy, z dalšího neúspěšného jednání, které je stálo jen čas a nervy.

„Postavit raketu? Ty a kdo ještě?“ ušklíbl se Jim Cantrell, znalec ruských vesmírných technologií, najatý pro jednání jako specialista. Elon mu místo odpovědi přistrčil počítač s kalkulací nákladů. „Podívej se na tohle.“ Cantrell zaváhal. Čísla dávala smysl.

Takto líčí Muskův životopisec Ashlee Vance přelomový moment, který vedl ke vzniku nejúspěšnějšího soukromého vesmírného programu v dějinách. Na Muskovy společníky to zapůsobilo dojmem impulzivního rozhodnutí, ale nepřehlédněme tu kalkulaci nákladů. Elon Musk byl a je živelný, ale mívá všechno spočteno předem.

Multimilionářem ve čtyřiadvaceti

Na přelomu století, po několika letech experimentování, podnikatelé ze Silicon Valley objevili, jak vydělávat na internetu. Jejich zázračným strojkem na peníze se stala reklama: cílená, měřitelná, šitá na míru každému příjemci zvlášť. Rozvoj reklamních systémů změnil svět. Společnosti jako Google a Facebook díky nim nabízejí mnoho užitečných služeb zdánlivě zdarma. Kolem tohoto primárního přítoku peněz do internetové ekonomiky vznikly navazující produkty a celá pododvětví podnikání.

Jedním z těch, které tato vlna vynesla vzhůru, byl také Elon Musk. Do Silicon Valley přišel spolu se svým mladším bratrem Kimbalem roku 1994, zapsal se ke studiu na Stanfordově univerzitě, ale po dvou dnech si to rozmyslel a dal přednost podnikání. S bratrem a dalším společníkem založili firmu Zip2. Provozovala webové průvodce městy s možností nechat se navigovat k místním obchodům a službám. Bylo to něco jako Google Maps, jen primitivnější, bez možnosti používat smartphone – protože tou dobou žádné neexistovaly – a o deset let dříve než Google. Služba začala vydělávat až poté, co rizikový investor poradil změnu zaměření: neprovozovat ji vlastními silami, ale prodávat software vydavatelům novin, aby pak sami nabízeli drobnou lokální inzerci. Byla to doba, kdy se věřilo na „hyperlokální“ média, a na této víře Zip2 vydělal přes 300 milionů dolarů, které za firmu roku 1999 zaplatila počítačová společnost Compaq, aby ji začlenila do svého internetového vyhledávače AltaVista, předchůdce Googlu.

Elon Musk si z této transakce odnesl dvacet dva milionů dolarů. Na vstup mezi podnikatelskou elitu to v žádném případě nestačilo, ale pro čtyřiadvacetiletého přistěhovalce z JAR, který pár let předtím házel v Kanadě lopatou strusku z kotlů, to byl pohádkový úspěch. Náležitě si to užil: koupil si sporťák McLaren F1 (to je název modelu, nejde o závodní vůz formule 1), jakých je na světě jen pár desítek, protože jeden stojí milion dolarů. O rok později s ním havaroval a rozbil ho napadrť. Nepojištěný.

Útěk z Afriky

Jako mnoho jiných technologických miliardářů i Elon Musk pochází z běžných středostavovských poměrů – v jeho případě ovšem spíš středostavovských než běžných. Narodil se roku 1971 v jihoafrické Pretorii, jeho matkou je