Cestování po železnici se i kvůli klimatické změně znovu dostává do popředí debat o budoucnosti evropské dopravy. Vyrazit na výlet vlakem přes půl kontinentu je zatím stále komplikovanější než koupit letenku za pár eur. Na výlet po kolejích se ale jen tak nezapomene, především v dobrém slova smyslu. Redaktor Michal Tomeš popisuje zkušenosti ze své cesty po evropských kolejích.

Po Evropě jinak. Jak si naplánovat prodloužený víkend ve vlaku a co vám to může přinést

Poslední možnost využít celoevropskou síťovou jízdenku se slevou pro mladé a zároveň šance strávit velikonoční svátky po dvou letech lockdownů mimo domov byly dostatečnou motivací pro několikadenní cestu po evropské železnici, místo aby se člověk „pouze“ přepravil z bodu A do bodu B.

Plánování smysluplné ale cesty není jednoduché. Zvláště když chcete za nejkratší čas vidět co nejvíce a ideálně doposud nepoznaná a vlakem dostupná místa. Ačkoliv vlaky ve většině Evropy zajíždí i do těch nejmenších měst, problematické může být klidně půldenní čekání na další spoj.

Plánování je základ

Principem síťové jízdenky Interrail je možnost cestovat prakticky neomezeně po evropských železnicích. Cena se odvíjí od délky její platnosti a rozhodně není nízká – za čtyři dny zaplatí dospělý přes šest tisíc korun, studenti a absolventi do 28 let o dva tisíce méně. Také proto je dobré si cestu naplánovat po zemích s běžně dražším jízdným. Například cestování po Slovensku by nejspíš velkou finanční úlevu nepřineslo.

Pro skutečné pochopení principu jízdenky je ale potřeba