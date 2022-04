Setkají se Highlander a král Théoden… jedině na Comic Conu. Festival fanoušků fantastiky do třetice všeho dobrého

Comic Con Prague založili před dvěma lety Václav Pravda, zkušený organizátor největších festivalů fantastiky v Česku, a odborník na marketing a spisovatel Pavel Renčín zaštítěný společností Active Radio. Svým názvem akce odkazuje na největší světové setkání fanoušků fantastiky (a dalších populárních žánrů) Comic Con v americkém San Diegu.

Aktivních fanoušků počítačových her, televizních seriálů, filmů a komiksů je i v Česku velké množství. Otázkou bylo, zda podobně mamutí akci ocení a dorazí do pražského O2 Universa. Zatím ani jednou nezklamali; letošní návštěvnost byla srovnatelná s loňskou, přesnější čísla ještě k dispozici nejsou.

Théodenovi chutná „Shakespeare“

Největší zájem byl tradičně o besedy s hereckými hvězdami. Všichni hosté byli, jak je obvyklé, velmi dobře naladění a vstřícní. Přesto každá debata proběhla jinak, podle naturelu hostů. Jedním z nejvyhlíženějších herců byl Bernard Hill, který vážil cestu do Česka i přes to, že je mu již 87 let. Jeho vystoupení přitom patřilo