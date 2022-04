Průzkumy soukromého mínění. Experti vysvětlují, proč se postoje Rusů k válce a Putinovi těžko zkoumají západními metodami

Podpora války a režimu roste. Rusko je zlo, Rusové jsou zlo.

Už bohužel neplatí, co platívalo dřív. Rusko jako stát je hrozný, ale Rusové jsou fajn lidi. Už nejsou.

Nejsou oběti, jsou spolupachatelé. Bohužel.

To není tak, že Rusové jsou obelháváni lživou propagandou. Reálně je to tak, že propaganda říká to, co většina Rusů chce slyšet.

Uvedené citace jsou náhodný výběr z komentářů na českých sociálních sítích k příspěvkům, které informují o vývoji podpory Vladimiru Putinovi nebo válce na Ukrajině. Ta je stabilně vysoká. Nebo tak aspoň v průzkumech nálad mezi ruským obyvatelstvem vychází.

A to i u nezávislých zdrojů. Například renomované Centrum Levada, které ruský režim nálepkuje jako „cizího agenta“, uveřejnilo 11. dubna průzkum, podle kterého 81 procent respondentů podporuje akce ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Souhlas se zločiny, které ruská armáda na Ukrajině páchá, a obliba jejich klíčového viníka vyvolávají pochopitelně odpor. Ten často přerůstá v paušalizující odsudky celé ruské společnosti a národa. Rusové jsou zlo. Opravdu?

Princip kolektivní viny na základě etnické příslušnosti je samozřejmě nepřijatelný bez ohledu na to, proti jakému národu je namířen. I kdyby ruské průzkumy veřejného mínění podávaly zcela