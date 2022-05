Války ve střední Evropě se obává devět Čechů z deseti. Jaké jsou skutečné hrozby a možné podoby střetu?

Naprostá většina Češek a Čechů pokládá podle průzkumu společnosti STEM vypuknutí války ve střední Evropě buď za otázku času, nebo přinejmenším za existující hrozbu. Jejich podíl je nejvyšší v dějinách ČR. Dobrá zpráva před pochmurným textem: naše země je vysoce bezpečná a můžeme ovlivnit to, zda taková zůstane.

Devatenáctého dubna publikovaná rozsáhlá analýza obsahuje i zjištění, že česká společnost v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině pociťuje „akutní ohrožení, které nemá v posledních téměř třiceti letech obdoby“.

„Třetina české veřejnosti (34 %) hodnotí současnou bezpečnostní situaci ve střední Evropě jako špatnou a má za to, že propuknutí vojenského konfliktu v regionu je jen otázkou času. Jen 9 % veřejnosti se domnívá, že v regionu nehrozí žádné vojenské nebezpečí, což je nejnižší podíl naměřený od roku 1994 a propad o 22 procentních bodů oproti srpnu 2021,“ popsal STEM.

Srovnatelné s aktuálními postoji jsou v časové řadě dva výzkumy: jeden z roku 1999, kdy byl střet Západu s Ruskem kvůli Jugoslávii, respektive Kosovu blíž, než se obecně ví – ostatně, spojenečtí velitelé se o něm dost hádali. A druhý po ruské anexi Krymu a první válce na Donbasu (2014–2015).

Obavy Čechů z války rostou, pokud se v Evropě bojuje a figuruje v tom Rusko. Nyní k jejich intenzitě přispívá to, že prchající (především Ukrajinky s dětmi) jsou lidé jako my. Mají podobnou řeč, vypadají podobně, žili podobné životy a o to je snazší si nás představit na jejich místě. Ruskou agresi zpřítomňuje v Česku i bezprecedentní nápor svědectví, snímků a videí, míra obav tak má své opodstatnění.

Scénářům možného konfliktu ve střední Evropě je ale třeba dát rámec: Co je to střední Evropa? O jakém časovém horizontu je řeč?

Pomiňme, že přinejmenším západ Ukrajiny (geograficky i kulturně, jako bývalá rakouská Halič) a mentalita přinejmenším ukrajinské mladé generace už jsou středoevropské dost. I to, že třeba Charkov a Mariupol byla ještě před třemi měsíci pěkná, zelenající se velkoměsta, která by v Česku rozhodně nedělala ostudu.

Zabývat se tím má smysl z prostého důvodu: vystrašené veřejné mínění může vládu tlačit