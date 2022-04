Nikdo nevěřil, že lze zatknout prezidenta a předvést ho před tribunál, říká český vyšetřovatel válečných zločinů

Vladimír Dzuro, kladenský rodák, vyšetřoval od roku 1995 více než devět let válečné zločiny spáchané v bývalé Jugoslávii a společně s týmem, který pracoval pro Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY), se mu podařilo sestavit fungující model pro vyšetřování válečných zločinů.

O svém vyšetřování válečných zločinů napsal knihu Vyšetřovatel: démoni balkánské války a světská spravedlnost, podle které nedávno česko-chorvatská koprodukce natočila dokumentární film.

Dnes kriminalista Dzuro šéfuje kanceláři Úřadu pro vnitřní záležitosti v OSN v New Yorku.

V rozhovoru se ho mimo jiné ptáme:

jaká je strategie „chytání malých a velkých ryb“ páchajících válečné zločiny,

proč je těžší dokázat odpovědnost za zvěrstva než jejich páchání,

jak těžké je dostat před trestní tribunál prezidenty,

jakou roli ve vyšetřování zločinů hrají média i sociální sítě,

jak je třeba při vyšetřování postupovat,

jak se hledají svědci zločinů,

jestli je pro trest smrti,

jaké to je, když pachatel masové vraždy dostane stejný trest jako vrah jednoho člověka.

Vloni jste se vrátil na místo činu, do bývalé Jugoslávie, kde jste devět let vyšetřoval válečné zločiny. Jaké to bylo, pohlédnout znovu do tváře svědkům, na základě jejichž výpovědí jste honil a zatýkal válečné zločince?

Zažil jsem neuvěřitelně