Politiku a rodinu je těžké skloubit, sama se s tím potýkám. Lidovci bohužel nejsou úplně strana pro mladé, říká poslankyně Jílková

Rozčarování z fungování Sněmovny ji ani po několika měsících neopouští. Vyšší politika je podle bývalé brněnské radní a nynější poslankyně za KDU-ČSL Marie Jílkové náročná a velmi těžko se dá skloubit s rodinou. To chce změnit. A změnila by také komunikaci vlády. „To je slabé místo. Komunikace teď hraje prim, aby se nálada ve společnosti nepřevážila vůči Ukrajincům,“ říká v rozhovoru s Deníkem N. Usnout na vavřínech by podle ní neměla ani její strana, podzimní komunální volby pro ni budou test.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Na čem by nyní měla KDU-ČSL zapracovat a co zlepšit?

Jaké má poslankyně po několika měsících mandátu zkušenosti? A jak by chtěla změnit postavení žen v politice?

Také rozebíráme spolupráci s Hnutím pro život, jehož vyjádření ohledně znásilněných Ukrajinek Jílková odsoudila.

Potkáváme se na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Strana je teď velmi úspěšná, přesto by se podle posledního průzkumu agentury Kantar nedostala do Sněmovny. Vnímáte to jako varování?

Ano, situaci velmi silně vnímám jako zdvižený prst, abychom neusnuli na vavřínech. To, že máme nejvíc poslanců, je skvělá investice a teď jde o to, abychom ji do budoucna nepromrhali. Co za možným neúspěchem v průzkumech je, popravdě nevím.

Možná je to velmi silná osobnost Petra Fialy, který za koalici vystupuje a reprezentuje ji. Nicméně si myslím, že by značky KDU-ČSL i TOP 09 neměly přestávat být vidět. Není to dramatická situace, od jakýchkoli voleb jsme teď daleko a ty komunální jsou specifické. Ty se těmito průzkumy srovnávat nedají.

Budou pro stranu zmíněné komunální volby zkouškou?

Je to určitě test. Zmiňovaný průzkum je důležitým signálem, abychom nerezignovali na naši značku a abychom nerezignovali právě v regionech, kde nejsme tak vidět. V některých nejsme tolik úspěšní, jde třeba o