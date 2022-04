Reportáž z ukrajinské Velké noci: Otec Oleh skáče padákem, utěšuje matky padlých a přemlouvá raněné vojáky, aby si amputací zachránili život

„Co to je za lidi, kteří mi na Velkou noc, přesně když začínám bohoslužbu, zahájí nálet a náš skvělý chór je pak rušen zvuky poplašných sirén?“ rozčiluje se představený chrámu Přesvaté Bohorodičky Oleh Sknar, pravoslavný kněz a vojenský kaplan Národního klinického centra ministerstva obrany Ukrajiny neboli největší vojenské nemocnice v zemi.

Protože leží uprostřed Kyjeva a jde o rozsáhlý vojenský objekt, dost těžko se do ní člověk probojovává. Slovo otce Oleha ale respektovali i ostří hoši na bráně – pustili nás dovnitř, zřejmě ovlivněni i tím, že je největší svátek pravoslavných křesťanů v roce.

„Jen musíte po bohoslužbě zůstat v chrámu až do pěti do rána. To dnes končí zákaz vycházení,“ varují nás vojáci, když procházíme zátarasy a kličkujeme mezi hromadami pytlů se zeminou. Nic kromě kostela nesmíme fotit. Celé to tady je přísně střežený vojenský objekt.

Ještě nikdy nevyžadovala účast na velikonoční bohoslužbě tolik logistické zdatnosti a v řadě míst na Ukrajině i odvahy jako tentokrát. Zákaz nočního vycházení nakonec vedení oblastí na Velkou noc nezrušilo, jak si mnozí přáli, jen ho tam, kde to šlo, přizpůsobilo zvyku slavit Kristovo vzkříšení až do pozdních hodin.

Na východě se nesmělo vyjít z domu od sedmé večerní do páté ranní, ve zbytku oblastí začínal zákaz vycházení až v jedenáct večer. Jako i v Kyjevě. Jenže otec Oleh