Politika lidovců nebude socialistická, ale solidární. Máme být sociální svědomí vlády, říká Jurečka

S jakou vizí jste dnes přijel oslovit delegáty?

Nepřijeli jsme tady slavit úspěch z loňského roku a plácat se po ramenou. Jsme v extrémně vážné a složité situaci. Od lidovců se očekává, aby na resortech pracovali a byli sociální svědomí vlády. Abychom neřešili jen důsledky, ale i příčiny. Naše politika KDU-ČSL nebude socialistická, ale solidární.

Nejenže zvyšujeme příspěvek na bydlení a jednotlivé typy dávek, ale máme lidem dávat odpovědi, jak změnit náklady na domácnost. To znamená zateplení, výměna kotle a podobně. Podmínky jsme nastavili tak, že si na tyto formy podpory na rozdíl od dřívější doby opravdu sáhnou i sociálně slabé skupiny obyvatel.

Podle posledního průzkumu společnosti Kantar by se lidovci nyní samostatně do Sněmovny nedostali.

Když se bavíme o průzkumech, musím říct, že to třicet let poslouchám dokola. To, co je zásadní, je ale výsledek. Tohle pro mě není důležité. Pro mě nejsou důležité preference ani mandáty, ale to, co díky tomu, že nám voliči dají důvěru, můžeme dělat.

Nevnímáte to tedy jako varování?

Žádné průzkumy se nepropisují do výsledku voleb.

Jako trojkoalice Spolu jste avizovali, že se pokusíte postavit společného kandidáta na prezidenta. Řešíte na sjezdu také prezidentskou volbu a možné uchazeče?

Jako vládní koalice – ideálně jako celek, případně