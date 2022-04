Lidovce nadále povede Jurečka, neměl protikandidáta. „Máme být sociální svědomí vlády,“ řekl

Na víkendovém volebním sjezdu lidovců v Ostravě získal Jurečka 224 z 275 hlasů. Třicet delegátů se zdrželo, proti jich bylo čtrnáct.

„Navazujeme na to, v čem jsme dlouhodobě uvěřitelní – úspěchy a důvěra na komunální a krajské úrovni,“ prohlásil staronový předseda ještě před obhajobou funkce v kandidátském projevu.

Strana ale podle něj teď nemůže usnout na vavřínech a musí pracovat na konkrétních krocích. „Jsme v extrémně vážné a složité situaci. Nepřijeli jsme se sem plácat po ramenou a slavit úspěch z loňského roku. Od lidovců se očekává, aby pracovali a byli sociální svědomí vlády. Abychom neřešili jen důsledky, ale i příčiny,“ řekl v rozhovoru pro Deník N.

Až moc klidné vody

Část straníků však na sjezdu neváhala mluvit o nespokojenosti s tím, jak strana pracuje. Například jihomoravský hejtman Jan Grolich řekl, že KDU-ČSL by měla dělat víc.

„Všichni tak nějak dopředu víme, že bude zvoleno přibližně to samé vedení. Jestli je to klidný směr, to nevím, ale je otázka, jestli to nejsou klidné vody až moc. Myslím, že by stálo za to ty