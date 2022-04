Už od září 2024 by měly první základní školy učit podle nových rámcových vzdělávacích programů, což odstartuje největší změnu v systému českého školství za poslední desetiletí. Ministerstvo zatím představilo jen návrhy hlavních směrů revize, už nyní ale velkou diskusi vyvolal ten, podle kterého by výuka druhého cizího jazyka nebyla povinná. Jak plán vypadá? Co je jeho cílem a jak se na něj dívají odpůrci i příznivci z řad odborníků?