Studio N: Jak začlenit uprchlíky? Odpověď nabízí jedno německé městečko

Západoněmecké město Altena se nezdá. Začleňovat uprchlíky do společnosti se mu daří tak dobře, že ho za to ocenila Angela Merkelová i Organizace spojených národů. Jak to malé německé město dokázalo? A co si z jeho příkladu může vzít Česko? Hostem podcastu je redaktorka Deníku N Karolína Klinková.